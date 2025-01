Francia, in pole i nomi di Zidane e Henry per il post Deschamps

Con alcune dichiarazioni trapelate questa mattina, Didier Deschamps ha confermato il suo addio alla Francia dopo il Mondiale del 2026. Interrogato da L’Equipe sul possibile sostituto, il presidente della Federazione Philippe Diallo ha preferito glissare, rimandando la discussione al futuro. Ma in un articolo di questa mattina, il quotidiano francese ha approfondito il tema, e ha citato Zinedine Zidane e Thierry Henry come i principali candidati a succedere il ct. Se non dovesse ripresentarsi il Real Madrid, Zidane rimane però il più probabile tra i due, dati anche i tanti attestati di stima mossi da Diallo nei suoi confronti. Difficile la possibilità di virare su un allenatore straniero, come fatto invece dall’Inghilterra con Tuchel.

Foto: Instagram Zidane