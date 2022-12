Francia in finale contro l’Argentina, Marocco a testa altissima: decidono Theo Hernandez e Kolo Muani

La Francia raggiunge l’Argentina nella finale del Mondiale in Qatar. La compagine, campione uscente, potrà difendere fino alla fine il trofeo conquistato in Russia nel 2018. I transalpini si sono imposti su un ottimo Marocco per 2-0.

Gara aperta da un bel gol in girata di Theo Hernandez. Il milanista ha segnato dopo 5 minuti.

Gara viva però. Il Marocco non sta a guardare, anche se ha rischiato di capitolare in un paio di occasioni, entrambe con Giroud, che prima ha colpito un palo clamoroso e poi in girata di sinistro non ha trovato la porta.

Nel finale, palo anche per il Marocco, su una rovesciata di El Yamiq.

Nella ripresa, 20 minuti iniziali di fuoco per il Marocco, che assedia la Francia, che si salva in un paio di circostanze, mantenendo il vantaggio. Inizia la girandola delle sostituzioni, Deschamps pesca dalla panchina Kolo Muani, che dopo pochi secondi dal suo ingresso in campo, al 72′, trova la rete del 2-0.

Game, set, match. Il Marocco si arrende, la Francia gestisce con pazienza il doppio vantaggio. Al 94′, il Marocco si divora la chance di un gol, anche meritato. Finisce 2-0, la Francia fa festa e va in finale, il Marocco vede finire il suo Mondiale, ma sabato sfiderà la Croazia per un posto sul podio, per la finale per il terzo e quarto posto.

