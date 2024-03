Francia, il CT Deschamps: “Maignan ha avuto un problema fisico. Vedremo come si evolve la situazione”

Destano ancora preoccupazione in casa Milan le condizioni di Mike Maignan, nonostante gli ultimi esami strumentali a cui il portiere francese è stato sottoposto non abbiano evidenziato alcuna lesione muscolare. Il CT della Francia Didier Deschamps, intervenuto oggi in conferenza, si è espresso così sull’eventuale impiego, in questa sosta, dell’estremo difensore transalpino: “Mike Maignan ha avuto un problema al termine dell’ultima partita del Milan, vedremo come si evolve la situazione”.

Foto: Instagram Francia