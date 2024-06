Francia, i preconvocati per le Olimpiadi: non c’è Mbappé

Oltre all’Europeo quest’estate si giocheranno anche le Olimpiadi (dal 24 Luglio al 9 Agosto). In vista di ciò Thierry Henry, commissario tecnico della nazionale francese olimpica, ha diramato l’elenco dei 25 preconvocati alla manifestazione. E’ bene sottolineare che in quanto lista dei preconvocati può essere modificata entro il 3 Luglio. Sono presenti diversi big, tra cui Warren Zaire-Emery, prodigio del Paris Saint-Germain, non è presente invece Kylian Mbappé. Ecco la lista:

Portieri: Lucas Chevalier, Obed Nkambadio, Guillaume Restes, Robin Risser

Difensori: Bafodé Diakité, Maxime Estève, Bradley Locko, Castello Lukeba, Kyliann Sildillia, Adrien Truffert, Leny Yoro

Centrocampisti: Maghnés Akliouche, Joris Chotard, Désiré Doué, Manu Koné, Enzo Millot, Khéphren Thuram, Lesley Ugochukwu, Warren Zaïre-Emery

Attaccanti: Bradley Barcola, Arnaud Kalimuendo, Alexandre Lacazette, Jean-Philippe Mateta, Michael Olise, Mathys Tel

