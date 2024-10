Francia, i convocati di Deschamps

Il commissario tecnico Didier Deschamps, ha diramato la lista dei convocati per i prossimi impegni della Nazionale francese in Nations League. Come anticipato in un articolo di questa mattina, è presente l’ala del Chelsea Nkunku per sostituire Griezmann. Escluso Mbappé, alle prese con la ricerca della condizione fisica ideale dopo l’infortunio.

Portieri: Maignan, Samba, Areola.

Difensori: Clauss, Digne, W. Fofana, T. Hernandez, Konaté, Koundé, Saliba, Upamecano

Centrocampisti: Camavinga, Fofana, Guendouzi, Koné, Tchouaméni, Zaire-Emery

Attaccanti: Barcola, Dembélé, Kolo-Muani, Nkunku, Olisé, Thuram

Foto: Instagram Francia