Francia, i convocati di Deschamps: sei gli “italiani” in lista

Didier Deschamps ha diramato la lista dei convocati per i prossimi impegni della Francia. Il prossimo 13 la Nazionale francese affronterà l’Olanda nelle qualificazioni a Euro 2024, mentre 17 ottobre giocherà contro la Scozia in amichevole. Nella lista dei convocati sono presenti sei giocatori che giocano in Serie A: i milanisti Maignan, Theo Hernandez e Giroud, gli interisti Pavard e Thuram e lo juventino Rabiot. Di seguito l’elenco completo:

PORTIERI: Alphonse Areola (West Ham), Mike Maignan (Milan), Brice Samba (Lens);

DIFENSORI: Lucas Hernandez (PSG), Theo Hernandez (Milan), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (Barcellona), Benjamin Pavard (Inter), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Monaco), Jonathan Clauss (Marsiglia);

CENTROCAMPISTI: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Youssouf Fofana (Monaco), Boubacar Kamara (Aston Villa), Adrien Rabiot (Juventus), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid);

ATTACCANT: Kingsley Coman (Bayern Monaco), Ousmane Dembélé (PSG), Olivier Giroud (Milan), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Randal Kolo Muani (PSG), Kylian Mbappé (PSG), Marcus Thuram (Inter).

