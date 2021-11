Francia, i convocati di Deschamps: ci sono Theo Hernandez e Rabiot

Il c.t. della Francia Didier Deschamps ha convocato la lista dei convocati per gli impegni contro il Kazakistan e la Finlandia, valevoli per le qualificazioni al Mondiale 2022 in Qatar. Sono nella lista due giocatori del campionato italiano: il terzino sinistro del Milan Theo Hernandez e il centrocampista della Juventus Adrien Rabiot. Ecco la lista completa:

Portieri – Areola, Costil, Lloris.

Difensori – Digne, Dubois, L.Hernandez, T.Hernandez, Kimpembe, Koundé, Pavard, Upamecano, Zouma.

Centrocampisti – Guendouzi, Kanté, Pogba, Rabiot, Tchouameni.

Attaccanti – Ben Yedder, Benzema, Coman, Diaby, Griezmann, Mbappé.

Foto: Instagram Francia