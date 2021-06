Francia-Germania, ma anche il Portogallo. Oggi parte il girone di ferro di Euro 2020

Il primo turno di Euro 2020 si chiude oggi, con l’esordio del girone di ferro, il gruppo F che comprende Francia, Germania, Portogallo e Ungheria. Il big match serale è tra la Francia Campione del Mondo e la Germania, in programma questa sera a Monaco di Baviera. Alle 18, invece, scenderà in campo il Portogallo di Cristiano Ronaldo, detentore del titolo, contro l’Ungheria di Ct Marco Rossi a Budapest.

Questa sera è già tempo per la super sfida tra Francia e Germania all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Si affrontano le nazionali vincitrici delle due ultime edizioni dei Mondiali, accomunate anche da qualche screzio di troppo emerso nel gruppo negli ultimi giorni. In casa Francia tra Mbappé e Giroud, in Germania tra Sane e Gundogan. Ma a prevalere sarà sempre la qualità: Mbappé, Pogba, Kanté e co. contro Gnabry, Werner e Sané.

Anche in conferenza stampa è emerso un grande rispetto tra i due Ct, Deschamps e Low, consci di avere tra le mani due delle grandissime favorite al titolo di Euro 2020.

Ma non dimentichiamoci di Ungheria-Portogallo, con Cristiano Ronaldo che vuole vincere il secondo europeo consecutivo e che romperà il record dei cinque campionati continentali giocati in carriera.

L’Ungheria di Ct Marco Rossi a Budapest avrà il tifo quasi completamente a suo favore, e questo è un fattore da non sottovalutare, specie in tempi di Covid in cui si è meno abituati all’impatto ambientale.

Foto: Twitter Euro 2020