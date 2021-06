Francia, Europeo finito per Dembélé. Il giocatore ha lasciato il ritiro della Nazionale

L’Europeo per Ousmane Dembélé è già finito. La stessa federazione francese ha dato l’annuncio. L’esterno offensivo del Barcellona si è infortunato in Ungheria-Francia, ma le sue condizioni facevano pensare ad un suo recupero per la parte finale della competizione. Ma Dembélé ha lasciato il ritiro della Nazionale e quindi non sarà più a disposizione del ct Deschamps.

Touché à un genou samedi lors de Hongrie-France (1-1), Ousmane Dembélé est contraint de déclarer forfait pour la suite de l'Euro. Bon rétablissement Ousmane ! 🇫🇷💪 #FiersdetreBleus ▶ https://t.co/uLsigCx3Ne pic.twitter.com/CFyNTZsKpP — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 21, 2021

Foto: Twitter ufficiale Barcellona