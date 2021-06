Francia, emergenza in difesa: Rabiot adattato come terzino sinistro

Emergenza in casa Francia per il ruolo di terzino sinistro. Nella gara di ieri, contro il Portogallo, Didier Deschamps ha perso Lucas Digne e Lucas Hernandez per infortunio. Ha giocato buona parte del secondo tempo con Adrien Rabiot in quella posizione. Il centrocampista della Juventus ha dimostrato di possedere una buona duttilità ma è una soluzione praticabile in vista delle partite ad eliminazione diretta? Il paradosso è che Deschamps, nella lista dei convocati, ha escluso Theo Hernandez, uno dei migliori in quella posizione come dimostrato nella sua stagione al Milan

FOTO: Twitter Equipe de France