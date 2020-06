Dalla Francia, Draxler vicino all’Hertha: contratto quadriennale

L’Hertha Berlino sarebbe una candidata seria per Julian Draxler. Il 26enne attualmente in forza al PSG ha disputato 19 partite in tutte le competizioni in questa stagione senza mai segnare. Il ragazzo cerca spazio, ed ha manifestato la volontà di lasciare Parigi.

Secondo quanto riporta sport.fr è stato trovato già un accordo tra le parti per 20 milioni di euro, bonus esclusi. Il contratto di Draxler con Hertha sarà quadriennale.

Foto: Twitter PSG