Francia, dissapori tra Mbappé e lo spogliatoio per la mancata convocazione

“È una mia decisione. Perché penso che sia meglio così. Non ho intenzione di discutere. Quello che posso dirti è che Kylian Mbappé voleva venire. E in secondo luogo, non sono i problemi extrasportivi che entrano in gioco dal momento in cui esiste la presunzione di innocenza ”.

Queste le parole di Didier Deschamps sulla mancata convocazione di Kylian Mbappé, per la seconda volta di fila. Il commissario tecnico esprime un concetto chiaro, ed apre alle discussioni sulle motivazioni legate alla perentoria decisione. Quest’oggi, il quotidiano AS, spiega che la decisione di Didier Deschamps sarebbe motivata anche dai rapporti tesi tra Kylian Mbappé e parte dello spogliatoio. Che la stella del Real rappresenti una presenza ingombrante in tutti gli spogliatoi, ancor di più in quello della Nazionale, non è una notizia esclusiva. Noto ormai lo scontro verbale avuto con alcuni suoi compagni (in particolare con Maignan) dopo la sconfitta in Nations League contro l’Italia. Ma AS aggiunge dei dettagli interessanti. Pare, infatti, che sia l’ex PSG che Antoine Griezmann, abbiano avuto degli scontri con le nuove leve della Nazionale maggiore, dinamica che avrebbe portato al ritiro Bleu dell’attaccante dell’Atletico. Proprio per non creare nuovi attriti e preservare lo spogliatoio, Deschamps avrebbe quindi scelto di lasciare a casa Mbappé. Vedremo se la scelta sarà vincente.

Foto: X Euro 2024