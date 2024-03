Francia, Deschamps: “Ho le idee chiare per Euro 2024. Mbappé? Devo parlare con lui”

La Francia si appresta ad affrontare in amichevole, nell’ormai imminente sosta per le nazionali di marzo, la Germania ed il Cile. Per il CT transalpino Didier Deschamps si trattano degli ultimi test per sciogliere gli ultimi dubbi sulla lista definitiva dei convocati da portare con sé ai prossimi Europei. Intervenuto oggi in conferenza stampa, il commissario tecnico dei Les Blues ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Per l’Europeo ho le idee chiare. C’è uno zoccolo duro di una ventina di giocatore, ovviamente se non ci saranno problemi fisici. Su altri 3-4 giocatori ci saranno delle riflessioni, tutto dipende da cosa succederà da qui all’Europeo. Se ci saranno infortuni gravi da qui alla lista di maggio, dovremo trovare altre soluzioni”.

Deschamps ha anche affrontato il tema relativo al fuoriclasse del PSG Kylian Mbappé, che a fine stagione lascerà il club parigino, alla scadenza naturale del suo contratto, soffermandosi su quanto sia complicato gestire un giocatore incerto sul suo futuro durante un Europeo od un Mondiale: “Mi sono già trovato in situazioni simili, con un giocatore che avrebbe dovuto firmare per un altro club durante un Mondiale o un Europeo e io ho dovuto aprire le porte della nazionale. Parlo con Kylian e con tutti i giocatori. Devo parlare della sua situazione, di cosa sta succedendo o potrebbe succedere”.

Spazio anche per il caso Paul Pogba, squalificato per 4 anni per doping: “Ho parlato con lui. Moralmente e psicologicamente è stato un duro colpo per lui. La sentenza che è stata emessa è stata molto pesante. Ha fatto appello quindi ci sarà un’altra sentenza. Non mi piace avere una posizione categorica. Umanamente è davvero una brava persona. Gli auguro di riscoprire il piacere di stare in campo e di giocare prima di pensare alla Francia”.

Foto: Instagram Francia