Francia, Deschamps convoca Marcus Thuram per il Mondiale

Didier Deschamps cambia idea e decide di portare 26 giocatori al posto dei 25 selezionati pochi giorni fa. Ad entrare nel gruppo sarà il figlio d’arte Marcus Thuram, ala del Borussia Mongendlabach. In campionato il francese ha gia siglato 10 gol e 3 assist in 15 partite, dati che stanno a sottolineare la sua capacità di fare gol ed il suo periodo di forma clamoroso. Di seguito il comunicato ufficiale della Francia:

“Marcus Thuram completa la lista dei convocati della Francia. L’attaccante del Borussia Mönchengladbach è atteso a fine mattinata a Clairefontaine. Dato che il regolamento gli dava la possibilità, Didier Deschamps ha deciso di completare la lista dei giocatori selezionati per la Coppa del Mondo in Qatar. Il tecnico della nazionale ha infatti chiamato un altro attaccante, ovvero Marcus Thuram. L’attaccante del Borussia Mönchengladbach è atteso prima di mezzogiorno a Clairefontaine come tutti i suoi compagni di squadra.”

Foto: Instagram Thuram