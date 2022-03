Momento d’oro per Olivier Giroud, che con i suoi gol ha portato il Milan in vetta alla classifica. Anche se inizialmente Giroud non era stato convocato per gli impegni amichevoli della Nazionale francese, l’infortunio rimediato da Karim Benzema ha rimescolato le carte in tavola. Il ct Didier Deschamps, infatti, ha scelto proprio Giroud per rimpiazzare la stella del Real finita ai box.

FOTO: Twitter Francia