Francia, Deschamps: “Consapevoli dei nostri mezzi. Italia? Complimenti a Mancini, possono avere l’ambizione di andare lontano”

Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, nel corso di un’intervista rilasciata a Sport Week si è soffermato sulla sua squadra e del cammino che potrà fare agli Europei. “Siamo coscienti di avere grandi mezzi ma le partite non si vincono prima di scendere in campo. Qualità e talento non bastano, serve grande forza mentale, concentrazione, aggressività, determinazione. Tutte cose che abbiamo avuto in Russia nel 2018. Vincere è difficile, farlo una seconda volta ancora di più. L’ambizione non si deve trasformare in eccesso di fiducia”.

Sull’Italia. “Può avere l’ambizione di andare lontano anche se forse non ha ancora quel vissuto internazionale a livello dei singoli. Per molti azzurri sarà la prima grande competizione. Ma la stessa cosa è successa per molti miei giocatori come Mbappè e Pavard nel 2018, quindi occhio. Mancini? Roberto ha costruito qualcosa di molto interessante, con giovani che sono cresciuti a vista d’occhio ottenendo risultati importanti tra Nations League e qualificazioni ai Mondiali. L’età media si è abbassata ma rimangono in rosa alcuni giocatori di esperienza. Giocatori italiani preferiti? Mi piace Chiesa, che ha fatto una bella stagione con la Juve, lo stesso vale per Barella dell’Inter. Poi ci sono Immobile e Verratti che sono sempre elementi preziosi. Mancini ha tanti giocatori che hanno il potenziale di fare bene, ma dovranno confermarsi anche a livello europeo”.

FOTO: Twitter Equipe de France