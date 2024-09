Francia, caos nello spogliatoio dopo la sconfitta con l’Italia

Secondo quanto riportato da L’Equipe, subito dopo la dura sconfitta in Nations League contro l’Italia, lo spogliatoio della Francia si è trasformato in un contesto caotico ed estremamente nervoso. Da ciò che riporta il quotidiano, Mike Maignan al termine della partita ha inveito contro i suoi compagni di squadra, reputati troppo indolenti e poco concentrati. Kylian Mbappé, davanti alle aspre critiche del portiere, è parso apatico e poco coinvolto, quasi insofferente. “Ci sono stati giorni in cui Mbappé dava l’impressione di essere un giocatore sicuramente felice di ritrovare i suoi compagni, ma che non si lasciava trasportare da un desiderio irresistibile di alimentare la vita del gruppo”, scrive il giornale francese, aggiungendo che l’attaccante del Real Madrid sia parso sconnesso anche per i pochi dettami tattici impressi da Deschamps alla squadra. In linea con questa idea anche Griezmann, che ha espresso il suo disappunto sul gioco della Nazionale anche pubblicamente. Ad oggi lo spogliatoio della Francia pare quindi un vero caos, scaturito anche dalla poca chiarezza espressa dalle idee del CT Deschamps, oltre che dalla presenza nello stesso di personalità mediaticamente pesanti.

Foto: Instagram Francia