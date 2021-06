Francia, Benzema ko. Attaccante uscito in lacrime. Deschamps: “Solo una botta, non l’ho voluto rischiare”

La Francia è in apprensione per le condizioni di Karim Benzema. L’attaccante del Real Madrid è uscito al 40′ del primo tempo per infortunio nell’ultima amichevole prima dell’Europeo, tra l’altro in lacrime, facendo preoccupare i tifosi sulle sue condizioni.

Una situazione che però non sembra destare troppa preoccupazione in Didier Deschamps.

A fine gara, il CT ha così parlato: “Ha preso una bella botta, sentiva il muscolo che si stava indurendo. Per questo abbiamo preferito toglierlo, era meglio non rischiare e non correre nessun pericolo. Ovviamente va valutato nei prossimi giorni”.

Foto: Twitter personale