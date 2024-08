Francia-Argentina si chiude in rissa. Henry: “Chiedo scusa, non si è visto lo spirito olimpico”

La Francia ha battuto l’Argentina 1-0, qualificandosi per la semifinale del torneo olimpico, in casa.

Gara chiusasi con botte da orbi, enorme frustrazione, rissa che nulla a che vedere con lo spirito delle Olimpiadi.

A France TV, ha chiesto scusa il CT Thierry Henry: “Questa vittoria? Magnifica, fantastica, ci siamo qualificati, era quello che volevamo e ce l’abbiamo fatta. Gli scontri? Conoscete gli argentini meglio di me, mi dispiace. Chiedo scusa, non si è visto lo spirito delle Olimpiadi. La vittoria, in ogni caso, passerà alla storia. Ora c’è un’altra partita. Vogliamo ancora vincere. Ci vediamo contro l’Egitto”.

Foto: twitter Arsenal