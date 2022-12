Francia-Argentina, finale inedita a Qatar 2022. Tre i precedenti ai Mondiali. L’ultimo agli ottavi di finale 4 anni fa

Saranno quindi Francia e Argentina a giocarsi la Coppa del Mondo. L’Argentina torna in finale 8 anni dopo la sconfitta con la Germania, in Brasile, nel 2014. La Francia è alla sua seconda finale di fila e punta al bis consecutivo, come Brasile e Italia.

Tre i precedenti in un Mondiale tra Francia e Argentina, ma mai in finale. Quella in Qatar, quindi, sarà una finale inedita nella storia del Mondiale.

Argentina avanti 2-1 nei precedenti. Due vittorie dei sudamericani nella fase a gironi, nel 1930, per 1-0, e nel 1978, 2-1.

L’ultimo precedente 40 anni dopo, nel 2018, Mondiali di Russia. Vittoria della Francia per 4-3 agli ottavi di finale. Mbappé 4 anni fa segnò una doppietta che diede il là al cammino trionfale dei transalpini.

Foto: twitter FIFA World Cup