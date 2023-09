Francia, ansia per Giroud: sostituito al 25′ per un problema alla caviglia. Al suo posto Thuram

Ansia Olivier Giroud in casa Milan. L’attaccante dei rossoneri ha lasciato il campo dopo 25′ nella sfida che si sta giocando a Parigi tra Francia e Irlanda (in vantaggio i transalpini per 1-0). Una botta alla caviglia (dopo un contrasto con un difensore avversario, su cross di Theo Hernandez, ndr) da valutare in vista del derby in programma tra nove giorni. Al suo posto è entrato Marcus Thuram.

Foto: Instagram Giroud