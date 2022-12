Francia, allarme rientrato. Tutti i calciatori si sono allenati alla vigilia della finale

Come riporta l’Equipe, allarme rientrato in casa Francia con tutti e 24 i calciatoriche hanno preso parte all’allenamento della vigilia della finale mondiale contro l’Argentina. Agli ordini del ct Didier Deschamps e del suo staff hanno lavorato anche Kingsley Coman, Raphael Varane e Ibrahima Konaté, ovvero i tre che fino a ieri sera accusavano ancora dei sintomi di una non meglio specificata influenza che, in precedenza, aveva colpito anche Adrien Rabiot e Dayot Upamecano. Si sono allenati regolarmente anche Theo Hernandez e Aurelien Tchouameni che ieri erano rimasti a riposo per le conseguenze di alcuni colpi ricevuti nel corso della semifinale contro il Marocco.

Foto: Instagram Francia