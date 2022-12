Francia, allarme rientrato. Deschamps recupera tutti per la finale con l’Argentina

Adrien Rabiot, Dayot Upamecano e Kingsley Coman, saranno regolarmente a disposizione del ct Didier Deschamps per la finalissima del Mondiale di domenica contro l’Argentina. I primi due, tra l’altro, sono tornati regolarmente ad allenarsi con il resto della squadra già nella giornata di giovedì e con ogni probabilità riprenderanno il loro posto nell’11 titolare dopo aver saltato la semifinale con il Marocco. Lo riporta RMC Sport che inoltre sostiene che i 3 erano solo influenzati e quindi assenti contro il Marocco, ma per domenica non ci sono problemi e soprattutto non c’è alcun cluster di un virus all’interno del gruppo francese.

Foto: Instagram Francia