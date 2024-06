Francia: affaticamento per Rabiot

Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus e della Nazionale francese, ha subito un leggero stop fisico. Infatti secondo quanto riporta L’Equipe il giocatore ex PSG non ha preso parte alla seduta d’allenamento di ieri con i compagni. Alla base della sua assenza, un leggero affaticamento che ha spinto il ct Deschamps ad optare per la prudenza in vista dell’Europeo ormai imminente. Per questo la scelta più probabile appare quella di farlo riposare nella partita di domani contro il Canada per averlo al massimo della condizione per l’inizio del campionato Europeo.

Foto: instagram Rabiot