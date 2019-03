Dopo Di Francesco salta anche Monchi, ora è ufficiale. Massara nuovo ds

Dopo l’addio a Di Francesco arriva anche il saluto al direttore sportivo Monchi. L’annuncio era nell’aria ma ora è anche ufficiale, infatti tramite un comunicato stampa comparso sul sito della società giallorossa la Roma conferma di aver raggiunto un accordo per risolvere consensualmente il rapporto lavorativo con lo spagnolo. Nella nota anche le parole del CEO, Guido Fienga: “Voglio ringraziare Monchi per la dedizione che ha dimostrato in questi due anni: gli auguriamo le migliori fortune per la sua carriera”. Non da meno l’ex Siviglia che ha commentano così: “Ringrazio il presidente Pallotta, il management, lo staff, i giocatori e i tifosi per il loro sostegno. Auguro alla Roma i migliori successi per il futuro”. La direzione sportiva è stata affidata a Frederic Massara.

Foto: Twitter ufficiale As Roma