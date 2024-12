Francesco Pio Esposito: “Il mio sogno è tornare all’Inter”

In lizza per il premio del miglior giovane della Serie B, Francesco Pio Esposito ha parlato alla stampa direttamente dal Gran Galà del Calcio AIC.

“Un onore grandissimo stare qui, è pieno di gente importante, il top del calcio italiano, in mezzo a tanti campioni. Oggi si vota la top 11 della Serie A ed è un orgoglio essere qui insieme a loro. Il mio sogno? Per quest’anno, tornare in Serie A con lo Spezia, mentre il sogno nel cassetto è tornare a vestire la maglia dell’Inter, perché sarebbe un traguardo veramente importante per uno che ha fatto 10 anni di settore giovanile nell’Inter. Serie A? Mi sento pronto, indipendentemente dalla maglia. Chi la vince tra Napoli e Inter? Bella lotta ma tifo Inter”.

Il calciatore dedica poi un pensiero a Bove: “È una cosa che mi ha sconvolto, ero sotto shock. È stato qualcosa di brutto che non si dovrebbe mai vedere. Edo lo conosco, per fortuna sul gruppo della Nazionale Under 21 c’è il suo compagno di club Kayode che ci sta aggiornando e come è emerso è fuori pericolo”.

Foto: Instagram Esposito