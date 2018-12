Di Francesco: “Non voglio dare vantaggi a Spalletti, ma purtroppo ora non posso scegliere molto”

Intervenuto in conferenza stampa, Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma, ha parlato della partita di domani sera contro l’Inter: “Perotti e Pastore non saranno utilizzabili dal primo minuto, El Shaarawy è indisponibile, ma per non dare vantaggi a Spalletti non parlo di formazione. Il modulo? Sto lavorando sia sulla difesa a quattro che su quella a tre”. Secondo l’allenatore giallorosso “una squadra che fa quel primo tempo contro il Real Madrid non può poi crollare alle prime difficoltà. Per questo sto continuando a lavorare sulla testa della squadra perché bisogna dare continuità a quella che è la nostra idea. Schick? Finora ha giocato molto di più rispetto all’anno scorso e a Udine sono stato anche criticato per averlo preferito a Dzeko, bisogna capire cosa volete allora… Patrik deve solo credere in più nei suoi grandi mezzi, ora tante scelte non le posso fare per via degli infortuni e lui come altri ci devono dare di più. Purtroppo ora non posso scegliere molto se non in difesa e siamo contenti di aver ritrovato Perotti che rispetto all’anno scorso ci è mancato molto perché può darci soluzioni diverse in fase offensiva”.

Foto: Twitter Roma