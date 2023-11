FRANCESCO CAMARDA, IL PICCOLO BOMBER CHE HA STREGATO IL DIAVOLO

Francesco Camarda ha 15 anni e gioca nella Primavera del Milan. Fa l’attaccante con il sogno, un giorno, di calpestare l’erba di San Siro come il suo idolo Ibrahimovic. Un sogno che potrebbe presto diventare realtà, complici anche alle assenze di Olivier Giroud (squalificato) e Rafal Leao contro la Fiorentina, oltre al rendimento al di sotto delle aspettative di Luka Jovic.

Classe 2008, attaccante completo, Camarda è una prima punta dotata di un tiro molto potente e di un dribbling efficace. Forte fisicamente e bravo in acrobazia, il giovane talento del Milan può segnare praticamente in tutti i modi sfruttando le sue doti balistiche. Basta guardare il gol realizzato in Youth League contro il Paris Saint-Germain per capire il potenziale del ragazzo: una rovesciata incredibile effettuata dopo una coordinazione impeccabile. Ma oltre le doti tecniche, Camarda spicca anche per le qualità caratteriali. Nel 2018, durante una partita tra il Milan e il Bayern Monaco a Vienna, è uscito dal campo per un infortunio alla caviglia dopo un quarto d’ora. Quando la squadra era in svantaggio di due gol a dieci minuti dalla fine, Camarda ha chiesto all’allenatore di poter rientrare. Il risultato? Una doppietta e un assist che hanno dimostrato la sua determinazione e la sua voglia di contribuire alla squadra.

Camarda nasce a Milano il 10 marzo del 2008 e fin da giovanissimo comincia a giocare nel vivaio del Milan. Pulcini, Esordienti, Giovanissimi e Allievi: un’intera vita in rossonero. Negli ultimi anni ha vinto da protagonista prima il campionato Under 15 e poi quello Under 17, risultati che gli sono valsi la chiamata, anticipata, nella Primavera di Ignazio Abate. Pur giocando sotto età, Camarda si è ritagliato uno spazio importante, riuscendo a sfruttare la sua grande forza fisica anche contro avversari che hanno due o tre anni più di lui. Sul ragazzo sono puntati da tempo gli occhi di Stefano Pioli, che lo ha già chiamato con la prima squadra facendolo esordire con i grandi negli ultimi minuti dell’amichevole con il Trento, andata in scena a Milanello lo scorso agosto.

Considerando tutte le partite giocate nel settore giovanile rossonero, Camarda ha messo insieme oltre 500 gol. Nel campionato Under 15, vinto nel 2022, ha collezionato 22 gol in 25 partite, l’anno successivo, con l’Under 17, ne segnò 22 in 18 match di campionato. Numeri ovviamente difficile da confermare ad alti livelli, ma che rendono l’idea del grande senso del gol del giovane bomber. Nella sua prima stagione in Primavera, è andato già a segno in tutte e tre le competizioni, collezionando sette gol e un assist in 11 partite, di cui solo 5 partendo da titolare. Il 16 settembre, nella sfida al Sassuolo dell’under rossonera, Camarda ha trovato il primo gol con la maglia della Primavera. Doppietta, invece, nella prima europea contro il Newcastle in Youth League: il primo gol è arrivato su rigore, guadagnato con un movimento da punta vera e calciato all’angolino; mentre il secondo è stato un destro secco sotto al sette.

La giovane punta è già stata circondata da aggettivi importanti e confrontata con nomi illustri: “predestinato,” “fenomeno,” “talento puro”. Questi elogi, seppur ambiziosi, rappresentano un indicatore della sua crescente fama e delle aspettative che la sua carriera suscita.

Foto: Camarda Instagram