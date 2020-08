France Football: “E’ una Juventus balbettante che non merita CR7”

L’eliminazione della Juventus dalla Champions League rimbalza anche fuori dai confini nazionali. France Football sentenzia: questa Juventus non merita Cristiano Ronaldo. L’asso portoghese si arrabbia, carica i compagni, sigla una doppietta ma la sua encomiabile serata non basta. Ronaldo è inconsolabile. Il campione di Madeira vorrebbe sempre e soltanto vincere ma questa volta rimane inerme al centro campo. E’ l’istantanea di Juventus-Lione: la gara vinta 2-1 dai bianconeri determina l’addio ai sogni aulici della Champions. E’ il prologo dell’esonero di Maurizio Sarri. La Juventus riflette, valuta gli scenari per il futuro mentre il suo CR7 è distrutto sul prato di Torino. Le parole di Bonucci sono lungi dal modus operandi di Cristiano Ronaldo: l’ex Real Madrid non avrebbe mai potuto accontentarsi dello Scudetto e dimenticare il sogno Champions. Questione di mentalità. Forse anche di abitudine.