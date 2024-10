FpF, il Barcellona costretto a sacrificare un calciatore. A gennaio la scelta

L’inizio di stagione del Barcellona, è andato oltre la più rosea delle aspettative. Primo in classifica, un ottimo percorso in Champions, un gioco bello ed efficace e 6 punti di distacco dal Real (con annesso derby vinto). Benissimo quindi il lato tecnico, ma non si può dire lo stesso di quello economico, che spingerà con ogni probabilità la dirigenza blaugrana a dei sacrifici significativi. Soggetto al fair play finanziario attuato dalla Liga, l’FC Barcellona non è riuscito a soddisfare le aspettative economiche ed è riuscito a stento ad inserire in lista Dani Olmo, anche “grazie” all’infortunio di Andreas Christensen all’inizio della stagione. Il difensore danese è a un passo dal rientro, ma secondo Sport non è stata ancora trovata una soluzione. Quel che è peggio è che le previsioni economiche del Barcellona non sono così buone come previsto. Il nuovo contratto con Nike farà respirare il club, ma ciò non basterà per rinunciare alla delicatissima scelta a cui si andrà incontro a gennaio: Christensen o Dani Olmo? Si perché non sarà possibile tesserare entrambi, e proprio per questo il club è chiamato ad una scelta dolorosa ma obbligatoria.

Foto: Instagram Barcellona