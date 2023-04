Foyth priorità del Barcellona per la fascia destra

Il Barcellona inizia a guardare oltre l’attuale stagione sportiva, i blaugrana hanno come priorità – in sede di calciomercato – quella di comprare un nuovo laterale destro. Ruolo che il tecnico Xavi considera debole e, quindi, pretende rinforzi in vista del prossimo anno. Secondo quanto riportato in Spagna da AS, l’argentino Juan Foyth del Villarreal è il preferito del club catalano. Il venticinquenne ex Tottenham è considerato una garanzia per il ruolo, ma non sarà facile convincere il Submarino Amarillo a cederlo. Tra le alternative, secondo la fonte, ci sono Diogo Dalot del Manchester United, Benjamin Pavard del Bayern Monaco e Thomas Meunier del Borussia Dortmund.

Foto: sito ufficiale Villarreal