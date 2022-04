FOYTH, IL SIGNORE DELLA FASCIA

Nell’importantissimo successo ottenuto nella giornata di ieri dal Villarreal contro il Bayern Monaco nell’andata dei quarti di Champions League c’è sicuramente il timbro del difensore Juan Foyth, autore di una maiuscola prova con il quale ha disinnescato l’enorme potenziale offensivo dell’attacco bavarese. Del resto non si tratta della prima prestazione importante per il giocatore del Sottomarino giallo e dell’Argentina, che da tempo si è imposto come uno dei profili più interessanti nel suo ruolo, potendo giocare sia come centrale che come terzino destro.

Talento classe 1998, è cresciuto nelle giovanili della società argentina dell’Estudiantes, compagine con cui nel 2017 ha fatto il suo debutto fra i professionisti nella partita contro il Patronato. Fra le fila della squadra del suo paese ha disputato una sola stagione, prima di passare in Europa dove è stato acquistato dal Tottenham per otto milioni di sterline, firmando un contratto fino al 2022.

Il 19 settembre 2017 ha fatto il suo debutto con la nuova squadra, scendendo in campo contro il Barnsley in EFL Cup. L’esordio in Premier League, invece, è arrivato nella stagione successiva, quando Foyth è stato impiegato nella partita disputata contro il Wolverhampton Wolves e vinta per 3-2. Nell’incontro contro il Crystal Palace, nella giornata seguente, l’argentino ha trovato anche la sua prima rete con la nuova maglia, contribuendo al successo per 1-0.

Dopo tre stagioni fra le fila degli Spurs, Foyth è stato ceduto in prestito al Villarreal nell’estate del 2020, disputando sedici partite nel campionato spagnolo e venendo poi riscattato dalla nuova società, che ha scelto di blindarlo con un contratto sino al 2026. Lo scorso anno si è tolto la soddisfazione di vincere l’Europa League, che ha attenuato la delusione per la finale di Champions persa nel 2019 contro il Liverpool.

Avendo compiuto ventiquattro anni all’inizio del 2022, l’argentino è ormai pronto per la definitiva consacrazione, con la partita di ieri che rappresenta la più lampante dimostrazione delle potenzialità delle quali è dotato. Del resto, Foyth ha avuto modo di farsi notare anche con la maglia della Nazionale: sono quattordici le presenze collezionate con l’Albiceleste, con cui ha debuttato nel novembre 2018 in amichevole contro il Messico.

Con i suoi 187 centimetri di altezza, Foyth riesce ad imporsi al meglio nel gioco difensivo, dominando soprattutto il gioco aereo. Nonostante questo, però, si tratta di un calciatore molto bravo anche palla al piede, essendo abile nella costruzione della manovra.

