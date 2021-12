Foschi su Zamparini: “E’ uscito dalla terapia intensiva ed è già sveglio”

Rino Foschi, ex ds del Palermo, ha aggiornato ai microfoni di LaPresse sulle condizioni di Maurizio Zamparini operato d’urgenza: “E’ uscito dalla terapia intensiva. Ho sentito qualche ora fa la moglie, la quale mi ha detto che è già sveglio, anche se un po’ agitato. Al momento solo lei è potuta entrare nella stanza dove lui si trova per un saluto fugace. Sono stati giorni di apprensione per me. Dopo la recente perdita del figlio, Zamparini è parecchio provato. Adesso spero che per lui la ripresa possa essere rapida e che possa tornare presto a casa”.

FOTO: Twitter Palermo