Foschi (all. Lecco): “In Serie B è andata la squadra migliore. Ci ho sempre creduto”

Il Lecco ha conquistato la promozione in Serie B, a cinquant’anni esatti dall’ultimo campionato cadetto disputato.

Queste le dichiarazioni dell’allenatore dei blucelesti Luciano Foschi, rilasciate ai microfoni di Rai Sport: “Io ci ho sempre creduto, è una squadra più forte di quello che dicevano gli altri. Lo abbiamo dimostrato in questi playoff. E alla fine di queste due partite, credo abbia vinto la squadra migliore. Abbiamo affrontato una squadra forte, ma il Lecco senza presunzione ha dimostrato di essere più forte. I ragazzi sono sempre stati sul pezzo, non hanno mai mollato niente, e ora possono giustamente festeggiare”.

Foto: Logo Lecco