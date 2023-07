Foschi: “Abbiamo chiuso per Bocci. Abbiamo parlato con la Juve per alcuni calciatori dell’U23”

Luciano Foschi è stato tra i grandi artefici della promozione del Lecco in Serie B. Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, il tecnico ha così parlato dei temi legati al calciomercato: “Abbiamo già chiuso per Bocci, un classe 2003 in arrivo dal Genoa. Con la Juventus abbiamo parlato di alcuni giocatori dell’Under 23. Molti come Sekulov sono già andati, ma abbiamo allacciato i rapporti per fare capire che noi siamo interessati a calciatori di questo tipo. Ovviamente devono rientrare in certi costi, sono sincero. Il presidente non è propenso a fare spese folli ma è altrettanto vero che è pronto a costruire una squadra competitiva. Domani inzieremo con un paio di innesti nuovi, soprattutto giovani, e ci sono altri calciatori che valutiamo.”

foto: Sito Lecco