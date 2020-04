FORZA FISICA E PALLEGGIO: PAPE GUEYE, DALLA LIGUE 2 ALLA PREMIER PER STUPIRE ANCORA

La Ligue 2 è da sempre una fucina di talenti particolarmente florida. Uno dei talenti più pregiati della seconda divisione francese è Pape Gueye, centrocampista classe ’99 in forza al Le Havre e già capitano della squadra nonostante la giovane età. Sulle sue tracce c’erano diversi club, ma ieri il Watford ha ufficializzato l’acquisto del giocatore, superando al fotofinish la folta concorrenza. Il club inglese piazza così il primo colpo di mercato in Premier League in vista della prossima stagione, con il ragazzo di origini senegalesi che ha sottoscritto un contratto di cinque anni, in vigore dal primo luglio.

Nato a Montreuil il 24 gennaio 1999, Pape Gueye è un centrocampista che dispone di grande intelligenza tattica, visione di gioco e abilità nel palleggio, oltre che di una notevole forza fisica. Caratteristiche che fanno del gioiellino francese uno dei migliori prospetti del calcio transalpino. Gueye si è messo in mostra con il Le Havre giocando come mediano o centrocampista interno, prestazioni che gli hanno spianato la strada per le nazionali giovanili dei Galletti. In questa stagione ha collezionato 25 presenze, impreziosite da 2 assist, ma il ragazzo non avrà la possibilità di un’ultima gara con il Le Havre considerato che in francia l’annata calcistica è stata ufficialmente sospesa. Nel futuro di Pape Gueye ci saranno la Premier League e il Watford: le premesse per stupire anche in Inghilterra ci sono tutte.

Foto: sito ufficiale Watford