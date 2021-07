Forza, andiamo! I Leoni siamo noi, prendiamoci l’Europeo

Era l’11 luglio 1982 quando l’Italia di Enzo Bearzot diventò campione del Mondo dopo un fantastico percorso in Spagna, grazie all’indimenticabile Pablito e a un gruppo che ha saputo stupire. E’ l’11 luglio 2021 e vogliamo rivivere quel sogno, vogliamo tornare sul tetto d’Europa dopo una vita. Mancini ha fatto il… Bearzot con un lavoro davvero straordinario e con lo spessore necessario per dimenticare i disastri dell’era Ventura. Il gruppo è solido, unito, vero, sincero, senza invidie e gelosie. Certo, l’Inghilterra è forte e gioca in casa.

Ma noi siamo l’Italia, non abbiamo paura, nelle difficoltà ci esaltiamo, siamo organizzati e abbiamo i singoli per andare fino in fondo. Sarebbe bello se fosse Ciro Immobile l’uomo decisivo, troppe critiche (alcune davvero assurde e prevenute) nei suoi riguardi come se non avesse dato un generoso contributo. Come tutti gli altri, come l’ultimo dei magazzinieri. Ora serve l’ultimo sforzo: i Leoni siamo noi, non loro, prendiamoci l’Europeo.

Foto: Instagram Mancini