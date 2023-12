Fortuna o prestazione pura: quanto conta il caso nel calcio?

Una squadra di calcio professionistico ha davvero ancora bisogno di fortuna o, in ultima analisi, non si tratta di prestazioni pure tra gli atleti professionisti? Si tratta di un argomento interessante che ha fatto parte del calcio per innumerevoli decenni. La risposta a questa domanda è piuttosto semplice, perché si può dire che la fortuna e il rendimento sono due fattori che sono e saranno sempre associati al calcio. Naturalmente, è compito dei giocatori professionisti migliorare costantemente le proprie abilità con il pallone per ottenere poi i migliori risultati in campo. Non per niente le squadre professionistiche si allenano quasi ogni giorno e investono molto tempo nell’analisi degli avversari e nella preparazione delle tattiche.

Ma ci sono giorni nella vita in cui nulla vuole funzionare – o si potrebbe anche dire che la fortuna non è dalla vostra parte. Sembra invece che abbia scelto la squadra avversaria, almeno per i 90 minuti.

La fortuna è fuori luogo nel calcio! Perché è un’idea sbagliata!

Non pochi appassionati di calcio si considerano potenziali allenatori nazionali del proprio Paese e ovviamente sanno sempre tutto meglio di loro. È abbastanza facile prendere giudizi e decisioni quando non si è in grado di assumersi la responsabilità delle conseguenze. Molti appassionati di calcio sono dell’idea che nel calcio non ci si possa affidare alla fortuna e che si debbano ottenere vittorie attraverso le prestazioni. In linea di massima non è sbagliato, perché chi si affida esclusivamente alla fortuna è nel posto sbagliato nello sport professionistico.

Tuttavia, non è saggio non accettare la fortuna quando vi viene offerta nel calcio. Dopo tutto, la fortuna si manifesta in modo molto diverso nello sport professionistico e quasi tutti gli atleti hanno beneficiato della fortuna a un certo punto della loro carriera. Allo stesso modo, la maggior parte degli atleti può probabilmente riferire anche l’insorgere della sfortuna. La fortuna e la sfortuna sono due costanti della vita e quindi si ritrovano naturalmente anche nello sport. Ma in quali momenti è utile per i calciatori avere un po’ di fortuna?

In quali situazioni la fortuna è necessaria nel calcio?

Durante un rapido contropiede nel tempo supplementare, quando ci si trova nella metà campo avversaria con tutti gli 11 uomini e l’altra squadra entra improvvisamente in possesso del pallone, una squadra di calcio ha bisogno di fortuna per evitare che l’avversario segni un gol a porta vuota. Ma la fortuna può anche essere un fattore nell’interpretazione di un fallo, perché a volte le decisioni arbitrali sono piuttosto volubili e, soprattutto quando le regole non consentono un giudizio chiaro, dipende dall’opinione dell’arbitro. È il caso, ad esempio, della pallamano in area di rigore secondo le regole attuali. C’è un calcio di rigore o no? Con un po’ di fortuna, l’arbitro deciderà che il fallo di mano era involontario e permetterà al gioco di continuare, con grande disappunto della squadra avversaria.

Naturalmente, la cosa migliore per una squadra di calcio è che tutti i giocatori si siano allenati bene e siano in forma. Questo permette di avere il morale alto e di offrire una prestazione eccellente per tutti i 90 minuti. Tuttavia, agli atleti piace anche parlare della loro forma fisica in giornata, e in alcuni casi questo può garantire il successo. Tuttavia, se la forma del giorno è negativa, la partita può anche essere una passeggiata per l’avversario. Si può parlare di fortuna se tutti gli 11 giocatori di una squadra sono in gran forma e sono in grado di trasformarla in una magnifica prestazione di squadra, in modo da ottenere la vittoria.

Fortuna e sfortuna sono spesso vicine nel calcio – gli infortuni nel calcio

Quando si parla di questo argomento, non si augura la sfortuna a nessun calciatore, perché si tratta di salute e questa è di fondamentale importanza per tutti. Per i calciatori, che hanno comunque una carriera attiva molto breve, vale il seguente principio: un infortunio grave può significare la fine della carriera. La lacerazione del tendine d’Achille, la lacerazione del legamento crociato o la frattura del piede sono praticamente i peggiori infortuni che un calciatore possa immaginare. Tutti e tre gli infortuni di solito comportano tempi di inattività piuttosto lunghi, in quanto può essere necessaria non solo un’operazione, ma anche un lungo periodo di recupero.

Se in campo si verifica un brutto fallo, il giocatore che ne è vittima è fortunato se ne esce indenne. Purtroppo, il rovescio della medaglia fa parte del calcio professionistico e non è raro che un giocatore si infortuni gravemente. Non è raro che un giocatore sia fuori gioco per settimane o mesi. Questi giocatori sono fortunati se si riprendono rapidamente e senza problemi, in modo da poter tornare presto in campo per giocare con la propria squadra.

Perché i tifosi sono stati fortunati a poter guardare il calcio senza filtri da qualche anno a questa parte

La pandemia globale di coronavirus ha cambiato la vita di molte persone, compresi i giocatori di calcio e i loro tifosi. Anche in questo caso possiamo ritenerci fortunati che questo momento difficile sia finito, perché le società di calcio di Serie A hanno sofferto molto a causa della pandemia, soprattutto dal punto di vista finanziario. I tifosi, invece, hanno avuto la sfortuna di non poter andare allo stadio a tifare per la loro squadra del cuore durante questo periodo.

Fortunatamente, però, questa possibilità è ora nuovamente disponibile e gli stadi di tutto il mondo sono pieni e l’atmosfera è meravigliosa. È davvero un momento felice per tutti gli appassionati di calcio quando si può vivere una partita di calcio in diretta e senza filtri allo stadio.