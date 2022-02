Fortino Bentegodi e triplo Simeone: il Verona supera il Venezia e vede l’Europa

Il Bentegodi si conferma un fortino per il Verona, che si ripete dopo il 4-3 dell’andata e regola ancora il Venezia con una tripletta di Simeone. Tornato a segnare dopo dieci partite (e dopo due mesi e mezzo), il Cholito porta la sua squadra al quarto posto della classifica delle sole partite interne. Serve solo a ravvivare il finale la rete di Okereke.

Partono meglio gli ospiti, che vanno vicini al vantaggio con Haps, lo stesso Okereke e Ceccaroni. I padroni di casa provano a reagire con Simeone e Faraoni, ma è ancora il Venezia a sfiorare il colpo grosso con Caldara, che per poco non sfrutta un’uscita imprecisa di Montipò. Nella ripresa è tutta un’altra storia: il Verona la sblocca al 54′ con Simeone, che vince il contrasto con Caldara, non perfetto, e scappa verso Romero battendolo sul primo palo. Il Venezia si disunisce e dieci minuti dopo subisce ancora: è Faraoni a servire l’assist per l’argentino, che stavolta colpisce col mancino. I gialloblu potrebbero dilagare e invece vedono dimezzare il vantaggio alla prima occasione della ripresa di marca Venezia: all’81’ Okereke anticipa Faraoni e impatta il cross di Johnsen mandando il pallone alle spalle di Montipò. La squadra di Tudor, però, non molla e all’88’ la chiude ancora con Simeone, che raccoglie l’assist di Lasagna e di destro non lascia scampo a Romero. I tre punti avvicinano il Verona all’Europa, distante solamente tre punti anche se la Lazio ha una partita in meno, mentre il Venezia rimane impantanata al terzultimo posto.

Foto: Instagram Verona