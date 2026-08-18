Fortini: il Torino in attesa da due mesi. Gli scenari

19/08/2026 | 00:05:44

Niccolò Fortini e il Torino: una nostra esclusiva di oltre due mesi fa, era il 17 giugno, quando non c’era stata la minima traccia di un accostamento ai granata del terzino classe 2006 in scadenza con la Fiorentina. Due mesi dopo i granata sono ancora in attesa, avevano presentato una proposta di circa 5 milioni respinta dal club viola che lo valuta almeno 8 milioni più un paio di bonus. Vi avevamo parlato di una pista estera che non convince Fortini, il Torino aspetta e non molla, magari con una formula diversa (prestito con diritto di riscatto) che imporrebbe il rinnovo del contratto.

Foto: sito Fiorentina