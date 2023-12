Forte vento a Napoli: danni alla copertura del Maradona, ma la gara con il Cagliari non è a rischio

Giornata di forte vento a Napoli, con lo stadio “Maradona” che ne ha risentito: si sarebbero registrati, infatti, alcuni danni alla copertura dell’impianto di Fuorigrotta. Problematica che ha ritardato l’ingresso dei tifosi. La situazione, tuttavia, è in via di risoluzione, con il match delle 18:00 contro il Cagliari che non è a rischio.

Foto: San Paolo Maradona Napoli 2