Fort (vicepresidente Barcellona): “Olmo e Victor? Non comprendiamo il trattamento della Liga”

Maria Elena Fort, vicepresidente e portavoce del Barcellona, ha parlato ai microfoni di RAC1 della delicata situazione legata a Dani Olmo e Pau Victor, ora svincolati a causa della mancata registrazione in lista per la seconda parte di stagione.

“Non comprendiamo il trattamento da parte della Liga, ma aspetteremo la risoluzione giudiziaria. Ci è stato sottoposto un processo molto sommario senza avere informazioni su quanto accaduto. Abbiamo rispettato rigorosamente le istruzioni del regolatore economico e abbiamo lavorato fianco a fianco con lui. Se ricordo bene, la vendita dei posti VIP è arrivata al comitato dei delegati a metà novembre. Non improvvisiamo. Ci avevano detto che con il contratto Nike saremmo stati 1:1, ma ci sono stati dei cambiamenti e abbiamo dovuto accelerare un’operazione parallela, il che è stato fantastico per la società perché ce l’hanno cambiato ingiustamente nelle ultime settimane. La negligenza non è stata colpa del Barcellona, ​​premesso che è molto rischioso. La cessione dei posti VIP del Camp Nou? Non conosco i nomi delle due società del Golfo Persico che hanno acquistato questi 470 posti VIP per 30 anni, ma è un’operazione enorme che ci darà stabilità. Questo accordo è diverso da quello firmato nel 2010 con il Qatar. Le mie opinioni personali su questi paesi non sono rilevanti ora e le relazioni a questi livelli devono essere accettate e passare attraverso il dipartimento di conformità del club. Nella vita bisogna accettare le contraddizioni. Le parole di Raphinha? Ci sono momenti di eccessivo rumore sui social network. Il Barça è un club forte che si sta riprendendo da una situazione che ne minacciava la scomparsa. Abbiamo fatto tutti i nostri compiti senza l’intervento della Liga e possiamo ingaggiare qualsiasi giocatore, ma curiosamente non quelli che abbiamo ingaggiato. E tutto questo è stato fatto grazie al presidente e a una grande squadra di professionisti a cui è stato mancato di rispetto”.

Foto: Instagram Olmo