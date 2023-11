Formazione Italia, in rialzo Raspadori su Scamacca

L’Italia questa sera a Leverkusen si gioca la qualificazione a Euro 2024, contro l’Ucraina.

Basterebbe un pareggio agli azzurri per strappare il pass per la Germania e difendere il titolo conquistato nel 2021. Arrivano novità dell’ultima ora per la formazione che Spalletti ha in mente di schierare.

Raspadori da prima punta, dovrebbe rimanere al suo posto. Ieri sembrava che Scamacca fosse favorito, ma l’attaccante del Napoli ha riconquistato posizioni. Così come a destra, sempre in attacco, occhio a Zaniolo, che appare favorito su Politano. Inamovibile Chiesa.

Questa dovrebbe essere la probabile formazione:

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Gatti, Acerbi, Dimarco; Barella, Jorginho, Frattesi; Zaniolo, Raspadori, Chiesa. CT Spalletti

Foto: Instagram personale