Forlan si riscopre tennista: giocherà all’Uruguay Open a novembre

Nuova vita per Diego Forlan, ex attaccante uruguaiano che vanta 3 Mondiali giocati con la sua Nazionale e 274 gol tra Manchester United, Villarreal, Atletico Madrid e Inter. Dopo aver tentato la carriera da allenatore al Penarol e all‘Atenas, con risultati non entusiasmanti, il classe ’79 ha deciso di lanciarsi nel tennis professionistico. Scenderà infatti sul campo dell’Uruguay Open, un torneo Challenger 100 in scena a novembre, insieme a Federico Coria, connazionale e numero 78 del ranking ATP, nel doppio maschile.

Foto: Instagram Forlan