Forlan: “Questa Inter è impressionante. Godin-Suarez sfida bellissima tra due leader”

Mercoledì sera, l’Inter giocherà a Barcellona la sua seconda gara della fase a gironi di Champions League. A riguardo ha parlato Diego Forlan, ex attaccante nerazzurro nonché connazionale in particolare di Godin e Suarez, che al Camp Nou daranno vita a una sfida appassionante. Queste le sue parole alla Gazzetta dello Sport anche riguardo l’altro uruguagio Vecino e la sua esperienza a Milano: “Mi aspetto una sfida bellissima. Credo proprio che l’Inter possa sorprendere il Barcellona. Si è rinforzata bene in estate e l’inizio in Serie A è stato impressionante. Sono curioso. Però è sempre il Barça in casa, non puoi scommetterci contro. E spero che Messi giochi. Suarez è un goleador, a volte sembra che non sia nella partita, ma dal nulla, e anche se non ha una squadra che lo aiuta, può creare problemi, fare la differenza. Di fronte avrà un signor difensore, veloce, ottimo di testa in difesa e in attacco. E con un’esperienza infinita. Sono due leader. Diego è capitano dentro, lo sarà nei fatti anche all’Inter. Ma anche Luis, per status gerarchico ed esperienza, ormai lo è. Godin ovviamente si può adattare benissimo alla difesa a tre e al calcio italiano. Ha giocato molte volte in carriera con quel modulo. E da voi le squadre sono più chiuse: la cosa lo può aiutare ancora di più. Può fare anche meglio che in Spagna. Suarez ha segnato due gol in due stagioni di Champions League, ma sono rachas, serie, fasi. Si tratta solo di invertirle. Ma lui può determinare una partita anche senza fare gol, con un assist o in mille altri modi. Vecino ha il talento per essere titolare fisso, ma anche una concorrenza agguerrita nel ruolo. Quando arrivai all’Inter non trovai il club nel suo miglior momento, e mi infortunai come mai in carriera. Un peccato, ma diedi il massimo. E ho ottimi ricordi di società e tifosi. Sono in contatto con Zanetti, Cambiasso, Milito e ogni tanto anche Samuel. I sudamericani“.

Foto: El Informador