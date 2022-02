Forlan: “La Juve è tra le candidate a vincere la Champions. Spesso ha trionfato chi ha faticato in campionato”

Diego Forlan, ex attaccante del Villarreal e anche con in passato all’Inter, ha parlato della sfida di domani contro la Juve.

Queste le sue parole: “Molto spesso facciamo l’errore di valutare le squadre in base all’andamento nei campionati nazionali. La storia ci insegna che la Champions spesso è stata vinta da club che in patria in quella stagione hanno faticato, possiamo fare diversi esempi a riguardo. Come dicevo, la storia e la tradizione della Juve sono sempre da rispettare e da tenere in considerazione e quindi, nonostante quest’anno sia lontana dai primi posti in Italia, in Europa va tenuta in considerazione, anche dopo il mercato di gennaio. Per me è da considerare come una delle favorite alla vittoria finale”.

Foto: Twitter Nazionale Uruguay