Forlán, esordio nel tennis da dimenticare: dura sconfitta contro Arias e Zeballos

La nuova carriera da tennista di Diego Forlán non è iniziata nel migliore dei modi. A 45 anni, dopo una carriera in squadre di prestigio come Manchester United, Villarreal, Atlético Madrid e Inter, l’uruguagio si è lanciato in questa nuova avventura, ma i risultati non sono per nulla rassicuranti. Nel contesto dell’Uruguay Open, torneo ATP Challenger che si svolge a Montevideo, l’ex numero 10 sudamericano si è visto sconfitto prima contro Boris Arias e subito dopo anche con Federico Zeballos (6-1,6-2), tutto in soli 46 minuti.

Foto: Instagram Forlan