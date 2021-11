Forestieri non basta all’Udinese, il Torino sorride con le firme di Brekalo e Bremer (2-1)

All’Olimpico Grande Torino i granata ospitano l’Udinese nel posticipo della 13a giornata di Serie A 2021-22.

E’ di Belotti la prima chance del match dopo 7 minuti, colpo di testa che termina sul fondo. Un giro di lancette e il Toro passa in vantaggio: rinvio di Milinkovic-Savic, sponda di Belotti e Brekalo da 25 metri batte Silvestri con un destro potente e angolato.

Prova a reagire l’Udinese e Becao salta più in alto di tutti su corner, Aina prolunga per un altro tiro dalla bandierina.

Ancora i bianconeri in spinta, è Pussetto al 26′ ad impegnare Milinkovic-Savic.

Altre due chance granata targate Belotti, prima Silvestri e poi un muro difensivo negano la gioia al numero 9.

All’intervallo la squadra di Juric è avanti di misura, decide Brekalo.

Pronti, via, e il Torino raddoppia con Bremer: il brasiliano è il più lesto di tutti a ribadire in rete dopo numerosi tentativi in area di rigore di Belotti, Pobega e Buongiorno e la respinta di Becao.

Gotti mette Forestieri al posto di Pussetto, Bremer manca il colpo del ko al 73′ e tre minuti più tardi è proprio il subentrato ad accorciare le distanze per l’Udinese: gran gol su punizione del numero 45 che sorprende Milinkovic-Savic.

Allo scoccare del novantesimo minuto Molina serve nel mezzo Samardzic, il 19enne tedesco calcia di prima intenzione e trova un grandissimo intervento dell’estremo difensore serbo.

Finisce 2-1, vince il Torino che sale all’undicesimo posto con 17 punti in classifica. Udinese quindicesima e ancora a quota 14.

Foto: Twitter Torino