Forestieri: “Era tanto che non giocavo, ma mi sono fatto trovare pronto”

Fernando Forestieri, autore del gol dello 0-3 nel successo dell’Udinese sulla Lazio ha parlato ai microfoni di DAZN:

“È tanto che non giocavo in Serie A, ho lavorato tanto come i miei compagni in settimana per cercare una vittoria contro una Lazio fortissima. Dopo il gol mi è venuto da piangere, Diego è stato il migliore di tutti, non so dove sia ora ma lo penso con enorme affetto, questa vittoria è per lui. Noi dobbiamo correre per i compagni, quando giochiamo in gruppo e da squadra i singoli emergono. Sono contentissimo per i compagni perché hanno lavorato tantissimo tutti, da quelli in campo a quelli rimasti a casa.

Dopo questa prestazione potrei scalare le gerarchie? Lo spero, è la prima volta che gioco davanti quest’anno, di solito ho fatto la mezzala, deciderà il mister, io mi faccio trovare pronto quando mi chiama.

Non sapevo fosse da tanto che l’Udinese non vinceva qua, ma abbiamo lavorato per questo, nelle sconfitte di quest’anno anche giocando non trovavamo il gol, ma abbiamo una squadra forte. Giocando così possiamo vincere, è stato bello segnare anche per Diego”.