FORBS, UN NUOVO CORSO ALL’AJAX

Carlos Borges Forbs si è sbloccato con l’Ajax. Il portoghese, che giocherà con il nome Forbs, ha trovato la rete con i lancieri nel pirotecnico 3-3 in Europa League con il Marsiglia. Il suo è stato il gol che ha aperto la contesa. Il giocatore ha firmato con i lancieri un contratto fino al 30 giugno 2028. L’Ajax pagherà 14 milioni di euro al Manchester City, importo che può essere incrementato fino ad un massimo di 19 milioni di euro tramite bonus.

Classe 2004, nato a Sintra, nei pressi di Lisbona, Carlos ha iniziato a giocare in una squadra locale prima di unirsi per un breve periodo allo Sporting Lisbona, nel 2014-15, nella capitale e raggiungere il Manchester City, con cui ha giocato nelle giovanili dal 2015 al 2023.

A Manchester ha progredito attraverso tutte le categorie giovanili realizzando gol e assist con buona regolarità con le formazioni Under-18 e Under-23. È stato nominato miglior giocatore Under-18 per la stagione 2020-21 nel maggio 2021.

Prima della fine del 2021 ha fatto il suo esordio in UEFA Youth League segnando l’unico gol in una vittoria per 1-0 contro il Lipsia. Nel settembre 2022 ha segnato una tripletta e fornito un assist durante la partita di apertura di Youth League 2022-23 in una vittoria per 5-1 contro il Siviglia. Si è rivelato determinante anche un mese dopo, con un gol e un assist nella vittoria per 3-1 contro il Copenaghen. Nella stagione 2022-23 ha segnato 25 gol e fornito 13 assist in tutte le competizioni con il Manchester City U21, dimostrando qualità strepitose.

Ha fatto una parte di ritiro con la compagine neo campione di Europa in questa estate, prima di passare all’Ajax, che ha investito in maniera importante per lui, come detto 14 milioni più bonus.

E’ un classe 2004, giocatore con qualità tecniche e tattiche strepitose. Può giocare da esterno d’attacco sia a destra che a sinistra ma può fare anche da falso nueve, come punta centrale. La sua grande qualità è lo scatto e la velocità, che lo rendono imprendibile a campo aperto ed ha un buon senso del gol, che lo ha visto protagonista la scorsa stagione nelle giovanili del Manchester City.

Nell’Ajax, club che predilige il gioco offensivo, può esplodere completamente, trovando anche esperienza nella coppa europea come l’Europa League, che gli ha regalato il primo gol tra i professionisti. Ora attende la prima gioia anche in Eredivisie, dove è ancora a secco dopo 4 giornate.

Nato in Portogallo, Borges è di origine bissau-guineana. È un nazionale giovanile per il Portogallo. Nel 2022, è entrato nel giro dei convocati con il Portogallo Under-21. Certamente sarà protagonista nel nuovo corso dell’Ajax.

